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العاصمة الإدارية توقع أول اتفاقية مع شركة عالمية لإدارة منظومة المياه والصرف

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:46 م
العاصمة الإدارية توقع أول اتفاقية مع شركة عالمية لإدارة منظومة المياه والصرف جانب من التوقيع
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن عن توقيع بروتوكولات تعاون، مع كبرى الشركات الألمانية فى منظومة المرافق للاستفادة من خبرتهم فى إدارة المنظومة وصيانتها، وفقا لأعلى المعايير العلمية وإعداد كوادر مصرية مدربة على كيفية الإدارة والتشغيل والصيانة .

من جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين  مجموعة "دورش" الألمانية للاستفادة من خبرتهم في ادرة منظومة المرافق، موضحا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم تختص بالتعاون بين الطرفين بهدف تأسيس شركة مساهمة مشتركة بين كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومجموعة "دورش" الالمانية لإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المتكاملة الذكية لجميع مكونات شبكات مياه الشرب ومياه الرى والصرف الصحى والمحطات الخاصة بهم.

وأضاف المتحدث باسم  شركة العاصمة الإدارية الجديدة: تم الاتفاق على أن يكون رأس المال المرخص به للشركة المساهمة استثمار مصرى ألمانى مشترك وتبلغ قيمته 250 مليون جنيه مصرى، ويكون نطاق عمل الشركة المساهمة هو إدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ومياه الرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بما فى ذلك مكونات الشبكات، كما أن الشركة مسئولة عن تقديم خدمات متكاملة لجميع عملاء المقيمين بالعاصمة الإدارية فى مجال المياه والصرف والرى، وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية التى تقدمها الشركة وحلفائها للعملاء بألمانيا.

 
 

العاصمه الاداريه

شركه العاصمه الاداريه

منظومة المياه والصرف

إدارة منظومة المياه والصرف

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