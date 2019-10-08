الصين تدعو كوريا الشمالية وأمريكا إلى معالجة مخاوفهما عبر الحوار والتشاور

أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، أهمية أن تتحلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة الأمريكية بالصبر، وتلتقيا بعضهما البعض فى منتصف الطريق، وتدفعان سويا عملية التسوية السياسية ونزع السلاح النووى من منطقة شبه الجزيرة الكورية.

وقال شوانج، فى المؤتمر الصحفى اليومى، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، تعليقا على إعلان فشل المشاورات على مستوى العمل بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة فى ستوكهولم- إن الصين تؤكد ضرورة إيجاد حلول لشواغل كلا الطرفين من خلال الحوار والتشاور، مشيرا إلى أن بلاده تولى اهتماما للمشاورات بين الجانبين.

وأضاف شوانج، أن تحقيق نزع السلاح النووى والسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية هو الاتجاه العام ومحل اتفاق المجتمع الدولي، مشددا على أن الحوار والتفاوض هو المخرج الأساسي، وأن بكين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء فى هذا الصدد.