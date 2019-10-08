الصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن شركاتها

رويترز

قالت وزارة التجارة الصينية فى بيان اليوم الثلاثاء إن الصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية وإنها ستأخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

كانت الحكومة الأمريكية توسعت أمس الاثنين فى قائمتها التجارية السوداء لتضم بعض أكبر شركات الذكاء الصناعى الصينية الناشئة، قائلة إن ذلك يأتي ردا على طريقة معاملة الصين للأقليات المسلمة. وأججت الخطوة التوترات قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة أنها تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تفتقر إلى المسؤولية فيما يتعلق بإقليم شينجيانغ وألا تتدخل في الشؤون الداخلية للصين.