سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن شركاتها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:28 م
الصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن شركاتها ترامب وشى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة التجارة الصينية فى بيان اليوم الثلاثاء إن الصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية وإنها ستأخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

كانت الحكومة الأمريكية توسعت أمس الاثنين فى قائمتها التجارية السوداء لتضم بعض أكبر شركات الذكاء الصناعى الصينية الناشئة، قائلة إن ذلك يأتي ردا على طريقة معاملة الصين للأقليات المسلمة. وأججت الخطوة التوترات قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة أنها تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تفتقر إلى المسؤولية فيما يتعلق بإقليم شينجيانغ وألا تتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

 

 


الصين

أمريكا

أمريكا والصين

الحرب التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيران الحرب التجارية بين أمريكا والصين تقود "HP" لسيناريوهات خفض العمالة.. الشركة تعتمد خطة بتكلفة مليار دولار للتعافى واتجاه للاستغناء عن 9 آلاف موظف بحلول 2022.. التركيز على الخدمات بدلاً من المنتجات

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 10:00 م

كاريكاتير الصحف السعودية.. مصارعة حرة بين الصين و أمريكا بسبب الحرب التجارية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:00 م

CNN: مصانع أمريكا تشهد أسوأ شهر منذ 10 سنين بسبب حربها التجارية ضد الصين

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 10:19 ص

خريف اقتصادى يطرق أبواب القارة العجوز.. اقتصاديات الكبار تكتوى بنيران بريكست والحرب التجارية.. الركود يتسلل لماكينات الألمان وتوقعات باستمرار التراجع.. وحكومة إيطاليا للمواطنين: زيادة الإنتاج أو مزيد من الضرائب

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

رئيس البرلمان: الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم

رئيس البرلمان: الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم

الفنان الشاب عمر خورشيد يعلن وفاة حماه فاروق شكرى الجيلانى

الفنان الشاب عمر خورشيد يعلن وفاة حماه فاروق شكرى الجيلانى

تركى آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته "رياض الفن والإبداع"

تركى آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته "رياض الفن والإبداع"

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

طلعت زكريا فنان السينما والدراما والمسرح وصاحب أشهر الإفيهات.. حادى بادى أول أفلامه وطباخ الرئيس أشهرها.. حليمو أسطورة الشواطئ آخر بطولاته.. تعرف على حلمه الذى حالت أزمته الصحية دون تنفيذه.. وهذه أبرز أعماله

طلعت زكريا فنان السينما والدراما والمسرح وصاحب أشهر الإفيهات.. حادى بادى أول أفلامه وطباخ الرئيس أشهرها.. حليمو أسطورة الشواطئ آخر بطولاته.. تعرف على حلمه الذى حالت أزمته الصحية دون تنفيذه.. وهذه أبرز أعماله

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة