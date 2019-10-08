الصين تؤكد دعمها باكستان للدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها

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قال رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانج" إن بلاده تضع العلاقات الصينية الباكستانية دائما على رأس أولويات الدبلوماسية المجاورة، وإنها تدعم باكستان بقوة للدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وحقوقها ومصالحها المشروعة.

وأضاف تشيانغ -خلال محادثات أجراها اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" في العاصمة (بكين)- أن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية الباكستانية وترغب في العمل مع باكستان لدفع العلاقات الثنائية والتعاون إلى مستوى جديد، مبديا استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة للجانب الباكستاني في حدود قدرتها، وتعزيز استراتيجية التنمية معه ومواصلة تعزيز التنمية عالية الجودة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وتعميق التعاون في مجال البنية التحتية، والتمويل، والطاقة.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" بتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الصين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز بناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وميناء جوادر، مع تعزيز الربط بين مبادرة "الحزام والطريق" واستراتيجية التنمية الباكستانية لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وشهد الجانبان عقب المباحثات توقيع أكثر من عشر اتفاقيات تعاون ثنائية حول البنية التحتية والثقافة والتعليم والإعلام وغيرها.