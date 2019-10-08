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الصحة: إرسال فريق طبى مصرى لمسح وعلاج فيروس سى فى دولة تشاد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:13 ص
الصحة: إرسال فريق طبى مصرى لمسح وعلاج فيروس سى فى دولة تشاد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال فريق طبى مصرى، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقى من "فيروس سى".
 
يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر فى المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.
 
وأوضح بيان ، أن الفريق الطبى المصرى سوف يفتتح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يضم استشارى كبد وجهاز هضمى، وصيدلى إكلينيكى، وأخصائي الباثولوجى الإكلينيكية، وأخصائى نظم ومعلومات.
 
وأضاف أن الفريق الطبى المصرى سيقوم بتدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولى معامل التحاليل وإجراء تحاليل ال pcr"".
 
ولفت  إلى أنه تم إرسال شحنة من الأدوية اللازمة لعلاج "فيروس C و B" مع الفريق الطبي المصري لتدعيم عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بمستشفى أنجيمينا المركزى بكل المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، موضحًا أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر لدولة تشاد، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضى المصابين.
 
وأشار إلى استمرار متابعة الفريق الطبى المصرى الأول عمله بدولة جنوب السودان، داخل عيادة "تحيا مصر أفريقيا" التى تم افتتاحها نهاية الشهر الماضى بالعاصمة "جوبا"، حيث يتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقى العلاج للحالات الإيجابية.

 


الصحة

افريقيا

فيرس سى

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