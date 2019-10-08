الشيخ زين محمود يُحيى حفلًا فنيًا ببيت السنارى

الإسكندرية – جاكلين منير

يُنظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية؛ حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور للمنشد الشيخ زين محمود، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019 فى تمام الساعة السابعة والنصف مساًء، بمقر بيت السنارى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

يأتى هذا الحفل فى ظل اهتمام بيت السنارى بإحياء التراث الشعبى المصري، من خلال إعادة تقديم الموشحات، والمواويل، والسير الشعبية فى صورة جاذبة لجمهور اليوم.

يُذكر أن الشيخ زين محمود من مواليد محافظة المنيا عام 1986، نشأ فى بيت صوفى، حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وبدأ فى تلاوته أسوة بوالده وابن عمه.

وكانت بدايته عندما شارك كمنشد فى مسرحية "تغريبة عبد الرازق"، والتى عُرضت فى قصر ثقافة بنى مزار عام 1992، وقام بعدها المخرج حسن الجريتلى بضمه إلى فرفته المسرحية، وهناك تعلم الغناء الشعبى على يد الشاعر الجنوبى الشهير سيد الضوي، وبعد انضمامه للفرقة بعامين، قدَّم عرضًا مع الفرقة فى سويسرا، قبل أن يتوجه معها إلى فرنسا، والولايات المتحدة، والبرازيل.

وقد أسس فى فرنسا فيما بعد فرقة Zaman Fabriq والتى قدمت نمطًا موسيقيًا مغايرًا، واستطاعت نشر فن المديح فى باريس من خلال الكلمات الصوفية والآلات الشرقية. وشارك الشيخ زين محمود فى تأليف العديد من الأعمال الغنائية، وكذلك الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية منها: ألوان السما السبعة، وجنينة الأسماك.