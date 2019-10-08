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السعودية تحذر من منتجات تسريح الشعر خطيرة على الصحة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:09 م
السعودية تحذر من منتجات تسريح الشعر خطيرة على الصحة تحذير الهيئة السعودية
وكالات

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من منتجين لتسريح الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد".
 
وأوضحت الهيئة ، حسب ما أشارت وكالة أنباء السعودية، أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية،  للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ، العناية الشخصية.
 
وأشارت الهيئة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك ، وأضافت أن المنتجين مصنّعين في البرازيل، ويحمل المنتج الأول اسم " KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 Soft".
 
أما المنتج الثاني فيحمل اسم " KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2"، لافتة إلى أن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.
 

وتتخذ الهيئة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.


الهيئة العامة للغذاء

الدواء السعودي

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العناية الشخصية

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