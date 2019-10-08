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السعودية تؤكد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص
السعودية تؤكد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين
كتب وكالات

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أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار فى تعاونها مع شركائها فى الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات.

جاء ذلك فى كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وبين المعلمى أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً فى تحقيق هذه الأهداف، فرؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030 قد وُضعت لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادى والتنموى فى المملكة، وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العاّمة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاّصة بها، لتكون المملكة نموذجا رائًدا على جميع المستويات والأصعدة.

ونوه المعلمى فى ختام كلمته أن هدف المملكة ليس فقط المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكنها تطمح إلى أن تبنى وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، ابتداء بالتعليم، وبالفرص التى ستتاح للجميع.

 

 


السعودية

التنمية المستدامة 2030

أخبار السعودية

المملكة العربية السعودية

التنمية المستدامة

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