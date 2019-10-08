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الزراعة: تنفيذ 250 ألف فدان بنظام الرى الحقلى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:40 م
الزراعة: تنفيذ 250 ألف فدان بنظام الرى الحقلى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أكدت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضى، أن  ما تم تنفيذه خلال العشر سنوات الماضية من مشروع الرى الحقلى حوالى 250 ألف فدان وهو رقم لا يتناسب مع  طموحاتنا وحجم التحدى الذى يوجه مصر فى ندرة المياه، موضحة أنه  يجب أن يكون هناك  فكر جديد فى تنفيذ المشروع، يقوم على أساس الشراكة بين المزارعين والوزارات المعنية وأيضا التمويل من البنوك الوطنية بفائدة ميسرة.

جاء ذلك  خلال افتتاح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، محطة تطوير الرى الحقلى بقرية شريف باشا، بمحافظة بني سويف، بحضور المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، جيلبرت أونجبو رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد".

وقالت وزارة  الزراعة، إن  المحطة ممولة من الإيفاد وتهدف إلى توفير مياه الرى وترشيد استخدامها فى الزراعة وهى ضرورة حتمية وأضاف أن مشروع تطوير الرى يوصل المياه إلى الحقول وهناك خطوة أخرى يجب وهى استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل الحقول نفسها.

 وأكدت وزارة الزراعة، مؤكدا أن محطة تطوير الرى الحقلى تخدم المزارعين وأصبحت ملكا لهم وهم المسئولون عن إدارتها وصيانتاها حتى تحقق لهم زيادة فى الإنتاجية وتسهم فى توفير المياه والطاقة.

كما افتتحت وزارة الزراعة ورئيس صندوق الايفاد ومرافقيهم، معرضا لبيع منتجات الجميعات التسويقية، ضمن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"،  بقرية الزيتون، بمركز ناصر فى محافظة بنى سويف والذي يتم من خلاله طرح المنتجات والحاصلات الزراعية لصغار المزارعين، والمشغولات والاعمال اليدوية للمرأة المعيلة بالمحافظة.

وعقدت وزارة الزراعة لقاءا مفتوحا حضره عدد من مزارعي المحافظة، والمستفيدين من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، للاستماع إلى المشاكل التى تواجههم، حيث أكد وزير الزراعة تقديم كافة أشكال العون لدعم مزارعي المحافظة بما يحقق القيمة المضافة والتي تسهم في توفير فرص العمل وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تخفيض الأسعار وأيضا تقليل نسبة الفاقد في السلع الزراعية

 

 

 


الرى الحقلى

الايفاد

ندرة المياه

تحسين الاراضى

المشروعات الزراعية

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