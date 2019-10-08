سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ارتفاع صادرات "الثوم والباذنجان" لـ29 ألف طن

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات "الثوم والباذنجان" لـ29 ألف طن ثوم - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى  بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية  من الثوم  والباذنجان إلى 29 ألف طن منها  صادرات الثوم  27 ألف و763 طنا  عن ما قبله  فى نفس التوقيت من العام الماضى- 12 ألف و512 طنا-  بزيادة تقترب من 15 طنا،  وارتفاع صادرات الباذنجان 1817 طنا، خلال الفترة  من الأول من يناير الماضى وحتى الـ25 من الشهر الماضى، وجارى الشحن  والتصدير، طبقا لجميع الاشتراطات الحجرية على الشحنات المصدرة .

قال  الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، إن جميع الشحنات المصدرة من منتجات الخضر  والفاكهة شهدت قفزة فى الصادرات الموسم الحالى وجارى الشحن والتصدير، مؤكدا أن جميع  الشحنات المصدرة  تلتزم بالاشتراطات الجديدة  لمحطات ومراكز ومفارش  وإعداد وتجهيز  وتعبئة المنتجات  الزراعية المصدرة ، مضيفا أن الحجر الزراعى المصرى يسعى حاليا  لفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام جميع صادرات المنتجات الزراعية سواء الخضر والفاكهة.

 

 


المنتجات الزراعية

صادرات الباذنجان

صادرات الثوم

الحجر الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم

صور..مناظرة تلفزيونية ساخنة بين 6 زعماء أحزاب كندية قبل أيام من الانتخابات

صور..مناظرة تلفزيونية ساخنة بين 6 زعماء أحزاب كندية قبل أيام من الانتخابات

الأهلي يجهز ملخصًا لمباريات الزمالك الثلاثة فى الدوري

الأهلي يجهز ملخصًا لمباريات الزمالك الثلاثة فى الدوري

خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة