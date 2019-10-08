الزراعة: ارتفاع صادرات "الثوم والباذنجان" لـ29 ألف طن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية من الثوم والباذنجان إلى 29 ألف طن منها صادرات الثوم 27 ألف و763 طنا عن ما قبله فى نفس التوقيت من العام الماضى- 12 ألف و512 طنا- بزيادة تقترب من 15 طنا، وارتفاع صادرات الباذنجان 1817 طنا، خلال الفترة من الأول من يناير الماضى وحتى الـ25 من الشهر الماضى، وجارى الشحن والتصدير، طبقا لجميع الاشتراطات الحجرية على الشحنات المصدرة .

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن جميع الشحنات المصدرة من منتجات الخضر والفاكهة شهدت قفزة فى الصادرات الموسم الحالى وجارى الشحن والتصدير، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعداد وتجهيز وتعبئة المنتجات الزراعية المصدرة ، مضيفا أن الحجر الزراعى المصرى يسعى حاليا لفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام جميع صادرات المنتجات الزراعية سواء الخضر والفاكهة.