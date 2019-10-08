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الرى تعقد اجتماعا لمراجعة موقف إزالة التعديات وتطوير واجهات النيل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:16 م
الرى تعقد اجتماعا لمراجعة موقف إزالة التعديات وتطوير واجهات النيل تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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عقد وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، لمراجعة موقف أعمال قطاع حماية النيل وخطة القطاع فى تطوير واجهات نهر النيل.

وأوضح المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أن إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وجزره يهدف إلى الحفاظ على القطاع التصميمى لمجرى النهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات (فصل الصيف) أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأضاف السعدى بأن قطاع نفذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات، وأسفرت عن تنفيذ 297 إزالة شملت 17 بمحافظة الغربية و47 بمحافظة القليوبية و 26 بمحافظة المنوفية و 70 بمحافظة دمياط و14 بمحافظة الإسكندرية و41 بمحافظة البحيرة و2 بمحافظة الدقهلية و9 بمحافظة بني سويف و15 بمحافظة اسيوط و27 بمحافظة سوهاج و29 بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى 133 ألف و274 مخالفة .

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام  فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

 


الرى

النيل

تطوير وجهات النيل

التعديات على النيل

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