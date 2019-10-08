الرئيس السيسى يصدر قرارا بإنشاء جامعة "مايو" الخاصة.. تضم 6 كليات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 560 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص القرار، المنشور فى الجريدة الرسمية، على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وووفقا للقرار، فإن الجامعة تضم كليات: الهندسة، والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والكلية التكنولوجية، ويجوز لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.