الرئيس الجزائرى يوجه بتحويل صلاحيات الانتخابات إلى السلطة المستقلة

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وجه الرئيس الجزائرى المؤقت، عبد القادر بن صالح، الحكومة إلى الإسراع بتحويل صلاحيات تنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى السلطة المستقلة للانتخابات، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم لهذه الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها فى أفضل الظروف.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الرئيس بن صالح التقى اليوم برئيس الحكومة نور الدين بدوي، حيث بحثا عملية تحويل صلاحيات السلطات الحكومية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، إلى السلطة الوطنية المستقلة، واستعرضا مدى تطبيق النصوص القانونية المنظمة لها.

وناقش الرئيس بن صالح مع رئيس وزرائه، خلال اللقاء، نشاط الحكومة والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستعرض رئيس الحكومة أمام الرئيس بن صالح، مداولات اجتماع الدورة الـ196 لمجلس مساهمات الدولة الذي عقد يوم الخميس الماضي وتناول مسائل تنظيمية وأخرى تتعلق بدراسة والموافقة على بعض مقترحات إنشاء مؤسسات مشتركة.

وأضاف البيان، أن الرئيس بن صالح شجع أعضاء الحكومة على مواصلة نشاطهم في إطار مجلس مساهمات الدولة، لرفع نسب مساهمتها في التنمية الوطنية، وإنشاء شراكات مثمرة ومتنوعة مع مجمعات وشركات خاصة جزائرية وأجنبية، وهو ما من شأنه تأهيل المؤسسات الوطنية العامة وتعظيم مردودها الاقتصادي، وتمكينها من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.

واستعرض رئيس الوزراء، نتائج اجتماع مجلس الحكومة يوم الأربعاء الماضي، الذي خصص للمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد وكذلك دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يندرج ضمن الإصلاحات الشاملة في مجالات النظافة والصحة العمومية على المستوى المحلي.

وتناول اللقاء بعض البنود المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل، لدراسة عدة مشروعات قوانين، خاصة مشروعي قانون المالية لسنة 2020 وقانون المحروقات الجديد.

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بمشاركة الجزائر في القمة الأولى روسيا - أفريقيا، التي ستعقد بمدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وكذا القمة الـ18 لدول عدم الانحياز التي ستعقد بجمهورية أذربيجان يومي 25 و26 من هذا الشهر.