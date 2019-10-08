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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبل محادثات التجارة بين الصين وأمريكا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:12 ص
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبل محادثات التجارة بين الصين وأمريكا الذهب
رويترز

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نزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا اليوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1489.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت الأسعار 1% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1494.60 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "أحد العوامل الرئيسية لسوق الذهب هي آفاق النمو العالمي، ومع التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المتعاملين يتوخون الحذر".

ومن المقرر استئناف محادثات تجارية رفيعة المستوى يوم الخميس، حين يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

ودفعت الضبابية التي تكتنف نتيجة المحادثات التجارية مؤشر الدولار للارتفاع أثناء الليل، ومن شأن ارتفاع العملة الأمريكية أن يزيد تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، مما قد يكبح الطلب.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر المقرر نشره يوم الأربعاء بحثا عن مؤشرات بشأن ما إذا كان المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أكتوبر تشرين الأول، فيما قد يمثل ثالث خفض للفائدة من جانبه هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 17.34 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم 0.4% لكل منهما إلى 880.25 و1665.93 دولار على الترتيب.


أسعار الذهب

الذهب اليوم

الدهب

الحرب التجارية

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