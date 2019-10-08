الدليل السياحى لقضاء موسم شتوى فى الإسماعيلية.. بالأسماء والأسعار والصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

مع دخول فصل الشتاء، بدأ يفكر المواطنين فى كيفية الاستمتاع بقضاء يوم أو عدة أيام فى محافظة الإسماعيلية، لما تتميز به هذا المحافظة من جمال ساحر، يميزها عن باقى المحافظات، ومعظم المواطنين البسطاء لا يمكنهم السفر للأماكن السياحية البعيدة، لذلك تجد التفكير فى السفر للإسماعيلية هو خيار مريح لعدد كبير من العائلات، لقربها وتعدد متنزهاتها، لكونها قريبة من القاهرة والقليوبية والشرقية، ومدن القناة، وهى أنسب اختيار لقضاء يوم واحد أو عدة أيام أن أمكن.

وفى السطور التالية يقدم "اليوم السابع"، دليلك للسفر إلى الإسماعيلية، من حيث أسماء الأماكن السياحية، وكيفية الوصول إليها وأسعارها، حيث تتمتع المحافظة بشواطئ متميزة وأسعار جيدة لن ترهقك كثيرًا.

تقع مدينة الإسماعيلية على بعد 120 كيلومترًا من القاهرة، وهذه المسافة لن تزيد بأى حال من الأحوال عن ساعة ونصف تقريبًا، ولا توجد أى صعوبات فى الوصول إلى شواطئها، أو أماكنها السياحية، حيث توجد علامات إرشادية على طول الطريق ويمكنك أن تصل بسهولة إلى طريق البلاجات "طريق عبد المنعم عمارة السياحى" والذى يضم أكبر عدد من النوادى والشواطئ بالمحافظة.

وتتميز مدينة الإسماعيلية "عروس القناة"، بالهدوء وانتشار الحدائق الخضراء والمبانى الفرنسية المقامة على الطراز المعمارى الفرنسى، وشواطئها النظيفة، وهى عمرها 154 عامًا مع بداية افتتاح قناة السويس وتقع فى منتصف شاطئ قناة السويس، ولذلك اشتهرت بعروس القناة نتيجة لموقعها الاستراتيجى بين محافظات قناة السويس جنوبًا على بعد 80 كيلو مترا وبورسعيد شمالًا على مسافة 80 كيلو مترًا تقريبًا.

وتقع جميع شواطئ مدينة الإسماعيلية على بحيرة التمساح ما عدا شاطئ الدنفاة فهو يقع على المجرى الملاحى لقناة السويس فى منطقة نمرة 6 وهو يتبع هيئة قناة السويس.

شواطئ الإسماعيلية

وتبدأ شواطئ المدينة بداية من طريق عبد المنعم عمارة السياحى، "طريق البلاجات" والتى تقام على بحيرة التمساح، بشاطئ جمعية الشبان المسلمين وتذكرة الدخول 25 جنيه فى الأيام العادية و30 جنيه فى العطلات والمناسبات، وتتميز الشواطئ الأولى بداية من طريق عمارة السياحى بوجود محلات أسماك كثيرة ومتنوعة أمام الشواطئ، ويقع بجوار شاطئ الشبان المسلمين، شاطئ الفرنساوي وهو يتبع هيئة قناة السويس الدخول بكارنيهات الموظفين أو بتذاكر لغير الموظفين بسعر 40 جنيه للفرد فى الأيام العادية.

ثم شاطئ ومنتجع الملاحة وشاطئ الفيروز، ويتبعان محافظة الإسماعيلية وتذكرة الدخول موحدة بالنسبة للشاطئين الملاحة والفيروز 30 جنيه فى الأيام العادية و40 جنيه فى أيام العطلات والمناسبات و10 جنيهات يوميًا بعد الساعة الثانية بعد الظهر لأبناء الإسماعيلية و20 جنيه لغير أبناء المحافظة، بالإضافة إلى شاطئ التعاون ويتبع أيضًا محافظة الإسماعيلية، ثم شاطئ عثماسون، وهو شاطئ خاص بشركة المقاولون العرب، كما يوجد بطريق البلاجات بالإسماعيلية عدد من القرى السياحية مثل قرية 25 يناير وهى تابعة للداخلية وضباط الشرطة وقري الجندول والنورس وبها شاليهات وكلها مطلة على بحيرة التمساح.

كيفية الوصول للشواطئ

الشواطئ التى تقع على بحيرة التمساح فيمكن الوصول إليها أيضا من الموقف الرئيسى إلى طريق البلاجات أو طريق عمارة السياحى والأجرة ما بين 10 و15 جنية حسب المسافة التى ستقطعها لأن الشواطئ تبدأ من أول طريق البلاجات بعد كوبرى الثلاثينى وأول شاطئ يقابلك شاطئ جمعية الشبان المسلمين

شاطئ الفيروز

شاطئ الفيروز، والذى يقع فى شارع عمارة السياحى، من أشهر الشواطئ المعروفة بمدينة الإسماعيلية، وهو يتبع محافظة الإسماعيلية، ويفتح أبوابه كل يوم من الساعة 6 صباحًا حتى 1 بعد منتصف الليل، وسعر الفرد بـ 30 جنيهًا، و40 جنيه فى أيام العطلات والمناسبات، وبـ 10 جنيهات لأبناء الإسماعيلية بعد الساعة 2 ظهرًا، و20 جنيه لغير أبناء المحافظة، ويحصل على فرد على كرسى وشمسية مجانًا داخل الشاطئ، ويقدم النادى العديد من الخدمات للزوار من الخلال الحدائق وحمام السباحة وصالات الملاعب والمطاعم كما يضم المنتجع 30 شالية، تصل نسبة الإشغال فيها إلى 100% يوميًا، وملعب كرة قدم ومدينة ملاهى ومطعم كبير يقدم المأكولات للزائرين بأسعار مخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى، بالإضافة إلى وجود ممشى لذوى الاحتياجات الخاصة حتى الشاطئ.

شاطئ التعاون

شاطئ التعاون يقع عند الكيلو 7 شرق الإسماعيلية السويس "طريق القناة" بجوار النصب التذكارى للجندى المجهول بمنطقة جبل مريم ويعد م أقدم شواطئ الإسماعيلية وبه كافيتريا ومطعم وكبائن للإقامة.

نادى الشاطئ "الدنفاه"

نادى الشاطئ "الدنفاه"، هو تابع لهيئة قناة السويس ويعد من أروع شواطئ الإسماعيلية ويقع بمنطقة نمرة 6 ويطل على قناة السويس مباشرة وبه العديد من الملاعب كرة القدم والإسكواش وغيرها من الألعاب وبه حديقة للأطفال.

وشاطئ الدنفاة، هو الشاطئ الوحيد فى مدينة الإسماعيلية، الذى يقع على المجرى الملاحى لقناة السويس مباشرًا بمنطقة نمرة 6 وهو يتبع هيئة قناة السويس ويستقبل الزوار من خارج أبناء الهيئة بتذكرة الدخول 50 جنيه للفرد، ويتميز بوجود مساحات خضراء ومدينة ملاهى مجانيًا، ويوجد به مطعم وكافية، ويمكن لرواد الشاطئ مشاهدة السفن العابرة لقناة السويس عن قريب، وتستطيع الوصول إلى نادى الدنفاة بسهولة من الموقف الرئيسى بمدينة الإسماعيلية عن طريق سيارات السرفيس المخصوص والأجرة لا تزيد عن 12 جنيهًا وإذا كنت متواجد وسط المدينة هناك سيارات أجرة بجوار الكبرى الأزرق بشارع السكة الحديد بالنفر وأجرة الفرد 2 جنية فقط لمنطقة نمرة 6 ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض.

شاطئ الشراع

وهو يتبع هيئة قناة السويس ويقع بمنطقة الجمرك على بحيرة التمساح، به مطعم وكافيتريا ومرسى للنشات الترفيهية.

شاطئ التجديف

يتبع هيئة قناة السويس ويقع بمنطقة الجمرك بجوار نادى الشراع وبه مدرسة لتعليم السباحة والتجديف ومسرح لإقامة الحفلات الصيفية .

بحيرة التمساح

تعد من أجمل بحيرات مصر لما تتميز به من هدوء ومياه صافية وتقع عليها شواطئ وقرى سياحية وفنادق وأندية "جمعية الشبان المسلمين، وشاطئ الملاحة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ التعاون" وتبلغ مساحتها حوالى 9 كيلو مترات مربعة.

البحيرات المرة

تبدأ هذه المنطقة من الدفرسوار بمدينة فايد، عند الكيلو 97 جنوب الإسماعيلية وحتى الكيلو 130 جنوبًا بقرية جنيفة وأقيم على شواطئها العديد من القرى السياحية الرائعة مثل "المرجان، وبالما، وشموسة، وسكس كورنر، وشاطئ فايد الجديد، والزهور، والفردوس وغيرها".

نادى الواحة والملاحة

ة يتبع هيئة قناة السويس الدخول مجانًا للعاملين بالهيئة وأسرهم وبـ10 جنيهات للضيوف ونادى الملاحة هو يتبع المحافظة وبه إقامة عبارة عن مجموعة من الشاليهات.

شواطئ مدينة فايد

تضم محافظة الإسماعيلية عدد كبير من الشواطئ والفنادق فى مدينة فايد، والتى تبعد 40 كيلو مترًا عن مدينة الإسماعيلية، حيث يوجد 18 فندقًا وعدد كبير من الشواطئ الخاصة والفيلات والشاليهات المفتوحة على شاطئ خاص بها، بالإضافة إلى شواطئ ومنتجعات قرية أبو سلطان التى تبعد 20 كيلو مترًا عن مدينة الإسماعيلية، وأشهرها فندق بالما، وتضم مدينة فايد قرى وشواطئ منها: شاطئ الياسمين وقرية شموسة وشاطئ الزهور، وفندق المرجان، وغيرها من الفنادق والقرى السياحية التى تصل نسبة الإشغالات فيها إلى 100% أيام العطلات والأجازات الرسمية.

قرية أبو سلطان

وخارج مدينة الإسماعيلية توجد منتجعات فى قرية أبو سلطان على بعد 20 كيلومترًا جنوب الإسماعيلية حيث فندق بالما وقرى وشواطئ بمدينة فايد منها: شاطئ الياسمين وقرية شمساية وشاطئ الزهور، والأسعار مناسبة فى هذه المناطق حيث تبدأ بـ80 جنيهًا للفرد إقامة ودخول النوادى 10 جنيهات وفى قرية المرجان بمدينة فايد اليوم بـ225 جنيهًا يتضمن وجبتين وإقامة.

أماكن مجانية

هناك أماكن من الممكن الاستمتاع بها مجانًا مثل حدائق الملاحة وتقع على ترعة الإسماعيلية بالطريق الموازى لشارع محمد على، والممشى على بحيرة الصيادين والذى يطلق عليه طريق الكورنيش بطريق البلاجات، والممشى الجديد داخل البلاجات وعلى القناة مباشرة وهو الوحيد بتذكرة 3 جنيهات للفرد دخول فقط وأيضًا غابة الشباب بالطريق الدائرى أمام موقف الإسماعيلية الجديد.

فنادق الإسماعيلية

تضم محافظة الإسماعيلية ثلاثة فنادق سياحية، هم فندق ميركيور وهو أقدم وأول فندق فى الإسماعيلية، وفندقى توليب الفرسان على بحيرة التمساح، وفندق توليب الفيروز بشرق قناة السويس.

فندق ميركيور

أما فندق ميركورى فتبدأ أسعاره من 1400 جنيهًا فى الليلة للفردين وتتصاعد حسب إمكانيات الجناح والغرف الفردية والمزدوجة، هذا بخلاف الإعاشة وهو يقع على بداية بحيرة التمساح بقناة السويس.

فندق ومنتجع توليب الفرسان

فندق فندق ومنتجع توليب الفرسان، فتبدأ أسعاره من 1500 جنيهًا فى الليلة للفردين وتتصاعد حسب إمكانيات الجناح والغرف الفردية والمزدوجة، هذا بخلاف الإعاشة وهو يقع على بداية بحيرة التمساح بقناة السويس.

ومن القرى السياحية بالإسماعيلية قرية 25 يناير وهى تابعة للداخلية وضباط الشرطة وقرى الجندول والنورس وبها شاليهات للإيجار اليوم بليلة يتراوح من 200 جنية إلى 250 جنية حسب موقع الشاليه، ويوجد مطاعم وكافيهات للمصيفين وأيضا هذة القرى مطلة على بحيرة التمساح .

متحف الآثار ونادى الجولف

يقع متحف الآثار بشارع محمد على وأمام نادى الجولف وهو أحد أندية قناة السويس تذكرة الدخول لمتحف الآثار 5 جنيهات للفرد وتخفيضات للأسر والأطفال، وهو يضم أهم آثار منطقة القناة بداية من العصور الفرعونية وحتى حفر قناة السويس وقام ببنائه المهندسون العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية (هيئة قناة السويس حاليًا) فى العام 1911 وافتتح المتحف للزيارة فى 13 فبراير 1934 ويبلغ عمر المتحف حاليًا 82 عامًا ويضم 6 آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور ويعرض به 850 قطعة حاليًا.



الإسماعيلية



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