الخارجيه الفلسطينية تسلم الجامعة العربية ملف حول ترسيم الحدود البحرية

محمد عبد المجيد

سلم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ملفا كاملا أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لفلسطين.

وأعرب أبو الغيط، خلال استقباله وزير الخارجية الفلسطينى، عن "سعادته بهذا الإنجاز المهم، الذى يسهم فى ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولى".

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن المالكى شرح للأمين العام الخطوات، التى تعتزم السلطة اتخاذها من أجل إجراء الانتخابات التشريعية فى عموم فلسطين، بما فى ذلك فى قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر، أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطينى على الصعيد الدبلوماسى فى ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.