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الخارجية الإيرانية: إيران تعارض أى عملية عسكرية تركية فى سوريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:43 ص
الخارجية الإيرانية: إيران تعارض أى عملية عسكرية تركية فى سوريا وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
(رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشره موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن إيران تعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا.

وأضاف البيان أن الوزارة تتابع "الأنباء الباعثة على القلق بخصوص احتمال دخول قوات عسكرية تركية الأراضي السورية وتعتقد أن حدوث ذلك لن ينهي المخاوف الأمنية التركية كما سيؤدي إلى ضرر مادي وبشري واسع النطاق".

وتابع البيان قائلا إن إيران "تعارض أي عملية عسكرية محتملة" من هذا النوع.

وقالت أنقرة اليوم الثلاثاء إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعدما بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها.


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العدوان التركى

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