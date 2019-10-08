الحرس الوطنى الكويتى ينضم للمنظمة الدولية ذات الطابع العسكرى

الكويت (أ ش أ)

أعلن وكيل الحرس الوطنى الكويتى، الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعى، اليوم الثلاثاء، الانضمام للمنظمة الدولية لاتحاد الشرطة والحرس الوطنى ذات الطابع العسكرى.

وقال الرفاعى - فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إنه سيشارك والوفد المرافق له فى وقت لاحق، فى اجتماع دورى للمنظمة فى هولندا، لحضور مراسم إعلان انضمام الكويت، مؤكدا أهمية انضمام بلاده للمنظمة الدولية العريقة بجانب 19 دولة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات فى مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات.

وأوضح أن الكويت تقدمت منذ أكثر من خمس سنوات بطلب الانضمام للمنظمة الدولية، التى تضع شروطا وضوابط لقبول الجهة المتقدمة، مشيرا إلى أن الحرس الوطنى تمكن خلال تلك الفترة من تحقيق جميع الأهداف والخطط الاستراتيجية، التى أسفرت عن انضمام الكويت للمنظمة.

ونوه إلى أن الخطة الاستراتيجية 2020 تتضمن تطوير الحرس الوطنى بشتى المجالات، من خلال التركيز على العنصر البشرى وترقية أدائه، وامتلاك المنظومات الأمنية الحديثة، ووضع الخطط العملياتية التى تبرز الاحترافية فى إدارة أى أزمة عسكرية أو أمنية، وتنظيم الإجراءات الواضحة فى سرعة الاستجابة إلى الكوارث الطبيعية والصناعية، لافتا إلى أنها ساهمت فى الانضمام إلى المنظمة الدولية.

وقال إن انضمام الحرس الوطنى الكويتى للمنظمة، سيعزز إمكانية تبادل الخبرات مع العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.