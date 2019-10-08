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"الحداب" حالة مرضية تسبب تقوس العمود الفقري تعرف على خطورته

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص
"الحداب" حالة مرضية تسبب تقوس العمود الفقري تعرف على خطورته الحداب - صورة أرشيفية
كتبت هند عادل

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الحداب حالة مرضية تشير إلى وجود تقوس في العمود الفقري الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور الجزء العلوي من الظهر مستديرًا أو مثقوبًا وهناك العديد من الأسباب الصحية قد تكون خطيرة وراء هذا الشكل المشوه للعمود الفقري.

ووفقا لموقع" health line" العمود الفقري البشري لديه انحناء طبيعي تساعدنا هذه المنحنيات على الوقوف بشكل مستقيم والبقاء متوازنين أثناء القيام بذلك، ويحدث الحداب عندما تكون زاوية العمود الفقري خارج النطاق النموذجي وكلما زاد منحنى العمود الفقري زادت حدة الأعراض.

يمكن أن تشمل أعراض الحداب ما يلي:

تقريب الكتفين أو سنام على الظهر.

آلام الظهر أو تصلب.

الشعور بالتعب.

أوتار الركبة الضيقة.

على الرغم من أنه أمر نادر الحدوث، لكن يمكن أن تظهر أعراض أكثر حدة مع استمرار العمود الفقري في الانحناء بمرور الوقت وضغط أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين والأعصاب والجهاز الهضمي.

يمكن أن تشمل المضاعفات الحادة للحداب ما يلي:

آلام الظهر المستمرة.

مشكلة متزايدة في المهام البدنية مثل المشي أو النظر للأعلى أو الاستيقاظ من وضعية الجلوس.

مشاعر الخدر أو الوخز في الساقين.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل مشكلة البلع أو ارتداد الحمض.

مشاكل في السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

في بعض الأحيان يمكن أن يحدث الحداب كحالة خلقية يحدث هذا إذا لم يتطور العمود الفقري بشكل صحيح قبل الولادة، يمكن أن يحدث الحداب أيضًا عندما لا يتطور العمود الفقري بشكل صحيح أثناء طفرة النمو وهذا ما يسمى حداب شيرمان  بدلاً من الفقرات المستطيلة الشكل يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من فقرات أكثر شكلًا مثلثًا هذا يسبب زيادة انحناء العمود الفقري.


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