الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابيين شمال شرقى البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين فى عملية نفذتها قوات الجيش فى ولاية خنشلة (شمال شرق).

وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية استطلاع بولاية خنشلة ألقت قوات الجيش القبض على الإرهابيين "د. عبد المالك" و"ب. الهادي".

وأضافت فى بيانها، أن العملية التى لا تزال متواصلة، وتم خلالها أيضًا توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية وضبط مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة.

وأشارت إلى أنه تم فى ولاية تمنراست (جنوب)، ضبط مركبة رباعية الدفع وبندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف" وكمية من الذخيرة تقدر بـ348 طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى خزينتين وشريط للذخيرة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم فى ولاية سكيكدة (شمال شرق) ضبط مخبأ للإرهابيين يحتوى على معدات ومواد تدخل فى إعداد المتفجرات وأغراض أخرى.

ولفتت، إلى أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش)، أحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ52 شخصا بكل من وهران وعين تموشنت (شمال غرب)، فى حين تم توقيف 12 مهاجر غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس (جنوب شرق) وبسكرة (شمال شرق).