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ودورة تدريبية للفائزين فى أكاديمية الشباب..

التنمية المحلية: إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات قريبا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:00 ص
التنمية المحلية: إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات قريبا الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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قال  المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات قريبا، بعد الانتهاء من مراجعة أوراق المتقدمين والمقابلات الشخصية لهم من خلال اللجنة التى يرأسها بصفته وعضوية 6 محافظين حاليين وسابقين، مؤكدا سعى الوزارة لضخ دماء جديدة فى المحليات تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل خلال الفترة الحالية.

وأضاف فى تصريحات له، أنه تم اختبار كافة المتقدمين من خلال جهاز التنظيم والإدارة، كما أنه سيتم لأول مرة إجراء اختبارات لهم فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للفائزين على أرض الواقع للتدريب على العمل القيادى، لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين.

وأكد أنه سيتم أيضا تتظيم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم للمقابلات الشخصية، قائلا:"نحرص دائما على تطبيق الشفافية والعدالة فى اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية فى العمل بالمحليات.

وتجرى لجنة اختبارات القيادات المحلية بالوزارة المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية، ويرأس اللجنة وزير التنمية المحلية وتضم فى عضويتها كل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة.

 


موعد نتيجه مسابقه المحليات

المحليات

مسابقه المحليات

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التنمية المحلية

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