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التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد القمح

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:07 م
التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد القمح صورة ارشيفية ، قمح محلى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة عالمية جديدة اليوم، لاستيراد الأقماح من الخارج على أن يتم استقبال عروض الشركات الراغبة فى المناقصة لتوريد الأقماح فى الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت القرار رقم 149 لسنة 2019  بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2019، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019، ﻭأنه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.

 


التموين

مناقصة لاستيراد القمح

استيراد للقمح

مناقصة وزارة التموين

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