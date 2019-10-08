التعليم: كتاب "كونكت" الأساس كمنهج للغة الإنجليزية ومنهج "بلس" مستوى رفيع

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتاب كونكت هو المنهج الأساسى فى اللغة الإنجليزية لطلاب النظام الجديد فى جميع المدارس ولا يتم تدريس غيره.

وشددت الوزارة على مديرى المديريات التعليمية خلال لقائهم على هامش مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية للمعلمين، الذى انعقد بالمدينة التعليمية بأكتوبر أن كتاب "كونكت بلس" بمثابة المستوى الرفيع لجميع المدارس.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمر لمناقشة آلية وحلول تقييم المعلمين ومنحهم شهادة الصلاحية وضوابط الحصول عليها.