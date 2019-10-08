سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: عقد اختبارات إلكترونية لـ 88 ألف معلم على اختبارات الترقى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:18 ص
التعليم: عقد اختبارات إلكترونية لـ 88 ألف معلم على اختبارات الترقى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأكاديمية مركز تميز محلى ودولة يضمن جودة برامج التدريب للمعلمين بالشراكة مع كليات التربية، موضحا أن مستويات الكادر تبدأ من المعلم المساعد ويحصل على شهادة الصلاحية بعد عامين من التعاقد وقد تمتد إلى ثلاث سنوات ثم يتدرج فى وظائف الكادر. 
 
وأضاف أمين، خلال مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم، أن الأكاديمية أنشأت منظومة جديدة للاعتماد للأعضاء المدربين وأيضا اختبارات الترقى وتم عقد اختبار ترقى لـ 88 ألف معلم من خلال اختبارات الكترونية، توفيرا للوقت وتم تقييم الاختبارات وهناك نتائج وتوصيات ومقترحات جارى إعداد تقرير مفصل عن اختبارات الترقيات.
 
وأوضح مجدى أمين، أن هناك اختبارات تدريب تستهدف مدراء المدارس ووكلاء المدارس والإدارات التعليمية، موضحا أن هناك تفاعل بشكل مستمر لحل مشكلة المعلمين الخاصة بالترقى وخلافه، مشيرا إلى أنه تم تحديث 36 حقيبة تدريبية من قبل خبراء، وهناك استعدادات لاختبارات 320 الف معلم خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار الدكتور مجدى أمين، أن الحقائب التدريبية يتم فيها أخذ أراء المعلمين فى الحقيبة والبرامج التدريبية، موضحا أن هناك 12 الف مدرب على مستوى الجمهورية وكان بعضهم دون المستوى وتم مراجعة موقف البعض، موضحا أنه سيتم عقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، مع وضع ضوابط الحصول على شهادة الدكتوراة والماجستير خلال الفترة المقبلة.

 


التربية والتعليم

الاكاديمية المهنية للمعلمين

شهادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تحذر المديريات من قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة بعد منتصف نوفمبر المقبل.. وتؤكد: يجب وقف التحويل الذى يسعى به صاحبه للغش.. والأماكن التى ظهر بها غش جماعى أو شغب لن يعقد فيها امتحانات مرة أخرى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص

التعليم: عقد آخر اختبار للطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة نهاية الأسبوع الجارى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:00 ص

محو الأمية: تقديم شهادات استثمار للدارسين تصل قيمتها لـ" 250 جنيها

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 11:07 م

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس قبرص يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية مع مصر واليونان

رئيس قبرص يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية مع مصر واليونان

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة