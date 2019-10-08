سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: عقد معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 24 أكتوبر الجارى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:16 م
التعليم العالى: عقد معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 24 أكتوبر الجارى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل تنظيم معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مقر الأكاديمية.
 
وأشار الوزير إلى أن معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار لعام 2019 سوف يعقد خلال الفترة من 24-25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية للعام الثالث على التوالى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الاتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض هذا العام، و إطلاق شعار "إفريقيا تبتكر" تماشيا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
 
وأضاف أن هناك مشاركة دولية من 22 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى مشاركة ما يقرب من 1000 عارض بأفكار وابتكارات متميزة من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية، كما سيعرض أكثر من 60 ابتكارًا في جناج نقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروعًا في جناح التحالفات التكنولوجية، و15 مشروعًا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من 30 مشروعا في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وأكثر من 25 فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكارًا في جناح مشروعات التخرج، وأكثر من 60 فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM و10 مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية، وأكثر من 50 فكرة من الابتكار المجتمعي للأفراد، و30 مشروعات في جناح الاستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.
 
وأوضح الوزير، أنه يشارك أكثر من 40 عملا فنيا في جناح الفنون والآداب و25 فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصري، هذا بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة، فضلا عن أن المعرض يضم هذا العام جناحا متميزًا للطفل المبتكر، حيث يشارك فيه ما يقرب من 150 طفلا مبتكرا من جامعة الطفل، والمراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي) كما يتم استقبال أكثر من 4000 طفل بالمعرض.
وأشاد بمشاركة جناح تكنولوجيا المستقبل (إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي) والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكارًا متطورًا، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام ما يقرب من 4000 إلى 6000 زائر.
 
وأكد الوزير أن هناك جوائز لأفضل اختراع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وأفضل مشروع ابتكاري، وأفضل المبتكرين، وأفضل شركات تكنولوجية ناشئة وجوائز للمبتكر الصغير (أقل من 16 عامًا)، فضلا عن 10 جوائز للمشاركة في معرض جنيف الدولي للابتكار بدولة سويسرا بدعم مالي كامل، ومنح 100 ميدالية للفائزين بالمعرض (40 ذهبية، 30 فضية، 30 برونزية) و7 جوائز تحت اسم عاصمة الابتكار مقسمة إلى أفضل محافظة في (مؤشر دعم الابتكار، ومؤشر دعم الابتكارات في المحافظات، وأفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية، وأفضل محافظة في مؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، وأفضل محافظة في مؤشر التعاون الدولي، وأفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي، وأفضل محافظة في مؤشر ريادة الأعمال).
 
وأعلن عن أن هناك أحداثا هامة سوف يتم إطلاقها على هامش المعرض، تشمل: (إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر بالتعاون مع قناة النهار الفضائية، وتوقيع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء حاضنات، وتوقيع اتفاقية مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في ريادة الأعمال، وتوقيع اتفاقية وادي الشارقة للابتكار في ريادة الأعمال والشراكات الناشئة.
 
وأضاف الوزير أنه سيتم عقد ورش عمل على هامش المعرض تشمل ورشة عمل لمنظمة دول عدم الانحياز لمدة ثلاث أيام 23-25 أكتوبر الجاري في مجال ريادة الأعملال لعدد 25 دولة، ويقوم بإلقاء المحاضرات خبراء من دولة الهند ومصر، وورشة عمل الاستثمار في الشركات الناشئة، وورشة عمل عن برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وورشة عمل عن براءات الاختراع والملكية الفكرية، وورشة ع مل عن الدراسات المستقبلية وخطة مصر في التنمية، وورشة عمل عن ريادة الأعمال والابتكار، وورشة العالم والابتكار تضم عددًا من المحاضرين من دول ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، الإمارات .
 
وأشار إلى التعاون مع عدد من الرعاة لاحتضان فعاليات المعرض، وهم (بنك المعرفة المصري، وبرنامج رواد 2030، وتحالف البتروكيمياويات بمعهد بحوث البترول، والمركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، ومكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة قناة النهار الفضائية، وأخبار اليوم، واليوم السابع كرعاة إعلاميين).
 
جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قامت بتنظيم 5 دورات لمعرض القاهرة الدولي للابتكار، وبلغ إجمالي عدد المعروضات 1940 فكرة وابتكارًا، كما بلغ إجمالي عدد الجوائز التي منحت 255 جائزة ما بين جوائز مالية واحتضان، كما تم احتضان 14 فائزًا بإجمالي قيمة 3 ملايين جنيه مصري من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، وبلغ إجمالي تمويل الخمسة معارض السابقة 5.5 مليون جنيه، وتم تأهيل 19 متسابقًا من الفائزين بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار إلى المرحلة الرابعة بالبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر في الموسم الثاني، حيث تم اختيار مبتكر مصر الأول منهم، كما اختيار عدد 6 فائزين من معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 للسفر إلى معرض جنيف الدولي لعام 2019.
 
 

معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

معرض القاهرة الدولى للابتكار

التعليم العالى

وزارة التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تطلق مشروع "مصر خضراء"..الخشت: حان الوقت لتحويل الأفكار لمشروعات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:40 م

جامعة القاهرة تحتفل بتخريج أول دفعة للدبلوم البيئى بجامعة القاهرة.. صور

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:58 م

الجامعة الأمريكية ضمن أفضل 200 جامعة بتصنيف كيو إس العالمى لتوظيف الخريجين

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:46 م

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزيرة البيئة ويؤكد الاهتمام بالبيئة جزء من الحضارة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:38 م

وزير التعليم العالى يعلن تعين قيادات بجامعة السويس وتربية السادات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:25 م

الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى: لابد من استلهام نصر أكتوبر والشباب قوة مؤثرة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

رئيس البرلمان: الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم

رئيس البرلمان: الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم

الفنان الشاب عمر خورشيد يعلن وفاة حماه فاروق شكرى الجيلانى

الفنان الشاب عمر خورشيد يعلن وفاة حماه فاروق شكرى الجيلانى

تركى آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته "رياض الفن والإبداع"

تركى آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته "رياض الفن والإبداع"

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

طلعت زكريا فنان السينما والدراما والمسرح وصاحب أشهر الإفيهات.. حادى بادى أول أفلامه وطباخ الرئيس أشهرها.. حليمو أسطورة الشواطئ آخر بطولاته.. تعرف على حلمه الذى حالت أزمته الصحية دون تنفيذه.. وهذه أبرز أعماله

طلعت زكريا فنان السينما والدراما والمسرح وصاحب أشهر الإفيهات.. حادى بادى أول أفلامه وطباخ الرئيس أشهرها.. حليمو أسطورة الشواطئ آخر بطولاته.. تعرف على حلمه الذى حالت أزمته الصحية دون تنفيذه.. وهذه أبرز أعماله

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة