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التضامن: إصدار 700 ألف بطاقة مميزة من بنك ناصر لإتاحة خدمات الشراء للمعاشات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:07 م
التضامن: إصدار 700 ألف بطاقة مميزة من بنك ناصر لإتاحة خدمات الشراء للمعاشات الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى يستعد حاليا لإصدار 700ألف "بطاقة ميزة " لعملاء البنك وهى أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لتلقى مقابل الخدمات الحكومية، لافتة إلى أن البنك سبق وأصدر 500 ألف بطاقة من بطاقات "ميزة" للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وأن إصدار البطاقة يهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالى، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى أداة تحصيل إلكترونى داخل مصر، مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية، بالإضافة إلى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى.

وأضافت الوزارة أن أول فئة مستهدفة فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية هى أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم الكثير من المزايا مثل الشراء بها من أى مكان بخلاف النظام الحالى الذى يسمح لهم بسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى فقط.

وأكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك، أن البنك يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء نظرا لأن التحول التكنولوجى ليس فقط أداة لضمان استمرارية الأعمال ورضاء العملاء، وإنما يعتبر أداة أساسية فى تحقيق الشمول المالى لضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات بخلاف فروع البنك التقليدية.

وعن خطة البنك لتفعيل وإتاحة وسائل الدفع الإلكترونية وتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات والمعاشات أوضح فاروق أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فورى للخدمات الإلكترونية يتم بمقتضاه صرف المعاشات والمرتبات من خلال منافذ الشركة وتوفر هذه الخدمة الجديدة الكثير من الوقت والعبء لأصحاب المعاشات والمرتبات وكافة عملاء البنك.

 

فاروق (2)
 

وأضاف فاروق أن البنك قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربعة العاملة فى مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول وهو مشروع يمكن المستحقين للنفقة من الحصول على نفقاتهم عبر الهاتف المحمول ويتم صرف 59 مليون جنيه شهريا تقريبا لمستحقى النفقة من خلال نظام صندوق تأمين الاسرة التابع للبنك , كما قام البنك بالمشاركة فى مشروع تمكين ودعم التحول الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة "رواد النيل" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض رفع القدرات التدريبية للشباب والممولة من البنك المركزى، وذلك لتسهيل إجراءات ريادة الأعمال بداية من مرحلة طرح الأفكار الخاصة بالمشروع، وانتهًاء بالتنفيذ حيث تم الانتهاء من تجهيز فرع 6 اكتوبر وجارى العمل على تجهيز فرعين آخرين بالزقازيق وسوهاج.

 

 

 

 


التضامن

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