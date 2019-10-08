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التحقيقات: المتهم بحيازة حشيش وطبنجة بباب الشعرية سبق اتهامه فى قضية مخدرات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:00 ص
التحقيقات: المتهم بحيازة حشيش وطبنجة بباب الشعرية سبق اتهامه فى قضية مخدرات مخدرات،ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، أن المتهم بحيازة 450 جرام حشيش وطبنجة صوت فى دائرة القسم، سبق اتهامه فى القضية رقم 387 لسنة 2015م باب الشعرية "اتجار فى المخدرات". 

 وأشارت التحقيقات، أنه أثناء مرور ضباط قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط "م. ن"، 33سنة، عاطل، حال استقلاله السيارة رقم د ع ج 213 "ملك والده" وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر. 

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على" طبنجة صوت عيار 9مم وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت من ذات العيار، 450 جرام حشيش 7200 جنيه، سلاح أبيض "كتر"، 3 هاتف محمول"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

تجارة المخدرات

باب الشعرية

بيع الحشيش

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