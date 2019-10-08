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البيت الأبيض يمنع دبلوماسيا من الإدلاء بشهادته فى تحقيق مساءلة ترامب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:57 م
البيت الأبيض يمنع دبلوماسيا من الإدلاء بشهادته فى تحقيق مساءلة ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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منعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دبلوماسيا من الإدلاء بشهادته فى التحقيق الذى يجريه مجلس النواب الذى قد يفضى إلى مساءلة الرئيس عن معاملات مع أوكرانيا وذلك فى خطوة تعهد ديمقراطيون كبار فى المجلس بمواجهتها عبر مذكرة إحضار.

وقال رؤساء اللجان الثلاث التي تقود التحقيق إنهم سيرغمون السفير الأمريكي للاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند، أحد داعمى ترامب الماليين الذى بدأ عمله الدبلوماسى فى يوليو، على الإدلاء بشهادته . ويهتم المحققون بما يعرفه السفير وبالدور الذى قام به فى جهود ترامب لحمل أوكرانيا على التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق الذى يتقدم سباق ترشيحات الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية.

وقال سوندلاند عبر المحامى الخاص به اليوم الثلاثاء إنه يأمل "فى أن يتم على الفور حل القضايا التى أثارتها وزارة الخارجية واشترطت شهادته".

وأضاف المحامى روبرت لوسكين فى بيان "إنه مستعد للإدلاء بشهادته على وجه السرعة بمجرد السماح له بالمثول (أمام المجلس)".

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة الخارجية للتعليق عن الأمور التي عرقلت مثوله أمام المجلس.

 


دونالد ترامب

أمريكا

وزارة الخارجية الأمريكية

أوكرانيا

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