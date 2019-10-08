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البنك الدولى: معالجة عجز الكهرباء فى لبنان أمر ضرورى كونه يؤثر على الاقتصاد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:47 م
البنك الدولى: معالجة عجز الكهرباء فى لبنان أمر ضرورى كونه يؤثر على الاقتصاد البنك الدولى
أ ش أ

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أكد المدير الإقليمى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى البنك الدولى ساروج كومار جاه، ضرورة تنفيذ الخطة التى وضعتها الحكومة اللبنانية لمعالجة العجز فى قطاع الكهرباء فى لبنان، وإنجاح هذه الخطة لما لها من تأثير كبير على الوضع الاقتصادى العام للبلاد.
 
ويعانى لبنان، من عجز شديد فى قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة فى أبريل الماضى خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.
 
وشدد مسئول البنك الدولى، خلال لقاء عقده ظهر اليوم مع وزير المالية اللبنانى على حسن خليل، على ضرورة استمرار تقديم الدعم للبنان، مستشهدا على صحة ذلك بعدد من مشروعات البنك الدولى التى يجرى تنفيذها حاليا فى أكثر من قطاع لبنانى.
 
من جانبه، أكد مسئولو العمليات فى وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولى، نية الوكالة ضمان الاستثمار فى التعاون المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين فى القيام بمشاريع فى لبنان.
 

البنك الدولى

لبنان

الاقتصاد اللبنانى

وزير الماليه اللبنانى

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