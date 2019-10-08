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البرلمان: رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والرى يحضرون جلسة غد لإلقاء بيان هام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:26 م
البرلمان: رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والرى يحضرون جلسة غد لإلقاء بيان هام الدكتور على عبد العال - رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والموارد المائية والرى سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء، لإلقاء بيان هام جدا.

 

وقال "عبد العال" للنواب: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح  فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

 

جلسة مجلس النواب (1)
جلسة مجلس النواب

 

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جلسة مجلس النواب

 

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جلسة مجلس النواب 
 

 

جلسة مجلس النواب (5)
جلسة مجلس النواب 
 

 

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جلسة مجلس النواب
 
 

 

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جلسة مجلس النواب
 

 

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جلسة مجلس النواب
 

 

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جلسة مجلس النواب 
 

 


رئيس الوزراء

الجلسه العامه

البرلمان

الملاريا

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