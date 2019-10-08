البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان بمصر لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله

كتب أسامة عبد الحميد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الثلاثاء، "القاصد الرسولى" المطران برونو موزارو، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للفاتيكان بمصر حضر اللقاء مستشاره جان توماس

من جانب أخر كان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن أن اجتماع الأربعاء الأسبوعى سوف يتوقف حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، نظرًا لسفره إلى الخارج فى رحلة رعوية.



لقاء قداسة البابا وسفير الفاتيكان بمصر (1)



لقاء قداسة البابا وسفير الفاتيكان بمصر (2)



لقاء قداسة البابا وسفير الفاتيكان بمصر (3)