"الانتقالى الجنوبى" باليمن: حوار جدة هو الأمل لتوحيد جهود القضاء على مشروع إيران

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أكد نائب رئيس المجلس الانتقالى الجنوبى اليمنى هانى بن بريك، أن "حوار جدة" الذى ترعاه المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى، هو الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على المشروع الإيرانى فى المنطقة، وأن المجلس لم ولن يحيد عن هذا الهدف أبدا.

وقال بريك، فى تغريدة على موقع (تويتر)، أوردتها قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "الثقة بالتحالف العربى بقيادة السعودية لا حدود لها، وسننتصر بإذن الله رغما عن كل المؤامرات والدسائس التى تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيرانى".

يأتى ذلك، فى ظل معلومات متطابقة عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، فى حوار "جدة" إلى تفاهمات سيتم الإعلان عنها قريبا لتجاوز المواجهات المسلحة التى جرت بين الطرفين فى أغسطس الماضى.