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الاستثمار: وفرنا 4.5 مليار دولار منحا لتمويل المشروعات خلال 5 سنوات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:00 ص
الاستثمار: وفرنا 4.5 مليار دولار منحا لتمويل المشروعات خلال 5 سنوات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه تم توفير منح لتنفيذ مشروعات تنموية بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار.

وتساهم المنح فى الدعم الفنى والمالى للكوادر البشرية، فى العديد من المشروعات التنموية الممولة من جهات ومؤسسات دولية ومحلية وترفع كفاءتها.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نجحت فى توفير 165 منحة، لتمويل ودعم 8 قطاعات حيوية فى الاقتصاد المصرى، منذ عام 2014 حتى الآن، لافتا أن المنح جاءت من شركاء التنمية ومنهم البنك الدولى والصناديق العربية والبنوك الاوروبية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وجهات أخرى.

وحول أبرز القطاعات المستفيدة من المنح، كشف المصدر إنها قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والرى والصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة.

 


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التعاون الدولى

البنك الدولى

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