الإندبندنت: المكالمة بين ميركل وجونسون إعلان دفن خطة بريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المكالمة الهاتفية بين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون اليوم الثلاثاء تنذر بدفن خطة بريكست، بعدما اتفق كلا منهما أن فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج غير محتملة على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة، أن المستشارة الألمانية وقفت بقوة وراء انتقادات الاتحاد الأوروبى للخطة البريطانية، والتى ستشهد إعادة إدخال نقاط التفتيش الجمركية على البضائع التى تتحرك بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وقال مصدر في داوننج ستريت إن المستشارة الألمانية أوضحت فى المحادثة الهاتفية - التي وصفت بأنها "لحظة توضيحية" - أن الصفقة "غير مرجحة إلى حد كبير" ما لم يتم الاحتفاظ بأيرلندا الشمالية في المنطقة الجمركية بالاتحاد الأوروبي.

وأكد جونسون، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "على وشك الانهيار"، وذلك بعد اتصال هاتفى أجراه مع ميركل واستمر لمدة نصف ساعة.

ووفقا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد فى الحادى والثلاثين من الشهر الجارى، ويتخذ جونسون نفس الموقف الرافض الذى اتخذته سابقته تيريزا ماى من البند الوارد فى اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة فى الجزيرة الأيرلندية وقد طرح جونسون مقترحات جديدة.

ويرغب جونسون، فى إلغاء بند الحدود الأيرلندية والمعروف باسم "شبكة الأمان"، وفى المقابل يطلب الاتحاد حلًا يحقق نفس الأهداف المتمثلة فى تجنب إغلاق الحدود فى الجزيرة الأيرلندية وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها وحماية السوق الأوروبية الداخلية.