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الأمم المتحدة تحذر من عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها الشهر القادم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:57 م
الأمم المتحدة تحذر من عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها الشهر القادم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
أ ش أ

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرش، اليوم الثلاثاء من احتمال عدم قدرة المنظمة الدولية على دفع رواتب موظفيها الشهر القادم إذا ما لم تدفع الدول الأعضاء ما عليها.
ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن جوتيرش قوله، أمام لجنة ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه إذا لم يعمل منذ شهر يناير الماضي على تخفيض الإنفاق فربما كان من الصعب عليهم توفير المال اللازم لدعم الاجتماع السنوي لزعماء العالم الذي عُقد الشهر الماضي.
وأضاف الأمين العام أنه "سنصل هذا الشهر إلى العجز الأكبر خلال العِقد الجاري"، موضحاً أنه من الممكن عدم توافر المال اللازم لدفع رواتب موظفي الهيئة خلال شهر نوفمبر القادم .
يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد هي المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة بواقع 22% من إجمالي 3.3 مليار دولار ميزانية لعام 2019.


الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريس

أزمة مالية بالأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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