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"الأرصاد السعودية" تحذر من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:32 ص
"الأرصاد السعودية" تحذر من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان هطول أمطار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية ، تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية و تساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، و أحد المسارحة، والحرث،والداير،والدرب،والريث،والطوال،والعارضة،والعيدابي، وبيش ،وصامطة ،وصبيا ،وضمد ،وفيفا،وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً .

ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

 


الأرصاد السعودية

سقوط أمطار

منطقة جازان

أخبار السعودية

الطقس بالسعودية

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