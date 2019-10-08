سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:04 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 33

الإسكندرية 20 32

بلطيم 20 31

مطروح 20 32

السلوم 19 33

سيوة 19 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 30

الزقازيق 22 33

الاسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 19 29

رأس سدر 23 33      

نخل 14 31    

نويبع 22 32  

طابا 22 31   

كاترين 15 30

الطور 23 33 

شرم الشيخ 25 34    

الغردقة 26 36

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 35

المنيا 20 36

أسيوط 21 37

سوهاج 21 38

قنا 23 39

الأقصر 25 40

أسوان 26 42 

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 23 40

شلاتين 26 36

ابو رماد 25 36        

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 39    

المدينة 26 40 

الرياض 24 39

المنامة 30 36

أبوظبى 30 40

الدوحة 31 35

الكويت 24 38

دمشق 12 30

بيروت 24 28

عمان 16 29

القدس 17 26

غزة 20 29    

بغداد 21 37

مسقط 28 32

صنعاء 11 25

الخرطوم 26 37

طرابلس 18 28        

تونس 18 22

الجزائر 17 23

الرباط 14 26

نواكشوط 24 34

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 09 22

اسطنبول 16 20

اسلام اباد 17 28

نيودلهى 22 34

جاكرتا 24 34

بكين 10 23

كوالالمبور 24 31      

طوكيو 20 24

أثينا 18 23

روما 10 22

باريس 12 16 

مدريد 13 29

برلين 03 12  

لندن 12 14

مونتريال 07 16        

موسكو 01- 04

نيويورك 13 25

واشنطن 15 26

 


الطقس

حاله الطقس

الارصاد

درجات الحراره

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة