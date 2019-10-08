"الآفات الزراعية": استكمال برنامج مطبقى المبيدات لتتبع المحظور والمهرب

كتب عز النوبى

واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات، فى مختلف المحافظات، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، حيث يهدف البرنامج إلى ترشيد استخدام المبيدات، واستخدام المبيدات بشكل صحيح، والسيطرة على محاولات غشها، والحد من المحظور وتتبعة بالأسواق، وزيادة فرص العمل.

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لـ "اليوم السابع "، إن هناك حملات مكثفة على اسواق ومنافذ بيع وتداول المبيدات لضبط المغشوش ومجهول المصدر وغير المسجل لضبط سوق المبيدات وحفاظ على البيئة والصحة العامة والإنتاج الزراعى.

وأضاف "عبد المجيد"، أنه من ضمن السيطرة على المبيدات المغشوشة ومجهول المصدر استكمال البرنامج القومى لمطبقى المبيدات لقضاء على الرش العشوائى، والتعرف على المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، لإنتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وتابع رئيس لجنة المبيدات، أن الهدف أيضا من برنامج مطبقى المبيدات، توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا الى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وأكد " عبد المجيد"، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف الى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.