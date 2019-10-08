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اعتراض نواب البرلمان على مغادرة رئيس الوزراء للمجلس.. وعبد العال: غادر للضرورة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:52 م
اعتراض نواب البرلمان على مغادرة رئيس الوزراء للمجلس.. وعبد العال: غادر للضرورة على عبد العال
كتب محمود حسين

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تحفظ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اعتراض بعض النواب على مغادرة رئيس مجلس الوزراء الجلسة العامة المنعقد الآن، مؤكدا أن رئيس الوزراء غادر بسبب التزام رئاسى، والوزراء مستمرون فى الجلسة، وكل كلمات النواب وملاحظاتهم تسمعها وتسجلها الحكومة.

وقال "عبد العال"، للأعضاء: "ليكم 4 دورات انعقاد، وتعلموا جميعا أن الحكومة متضامنة فى المسئولية، وليس معنى أن رئيس مجلس الوزراء مش موجود، إن الكلام دا مش هيتسمع، بيان الحكومة سيحال إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس، واللجنة ستناقشه وتعد تقرير للعرض على المجلس، نحن لا نكلم بعضنا، وإنما نكلم الحكومة، وبالتالى كل شىء يتم تسجيله ويتم مناقشته، لذلك اليوم هناك جلسة مع رئيس الوزراء وغدا ستكون هناك جلسة لأمر هام أيضا مع رئيس الوزراء".

وتابع "عبد العال": "أما أن يغادر رئيس الوزراء لوجود التزام رئاسى، مقدرش أقوله لا تغادر، نحن يحكمنا الدستور والقانون واللائحة، ويجب أن نراعى التدرج فى مؤسسات الدولة الدستورية، مينفعش أقول لرئيس الوزراء لن نكمل الجلسة وملناش دعوة بالميعاد بتاعك، هذا أمر غير مقبول، من يريد أن يثنى رئيس الوزراء عن الموعد الرئاسى عليه أن يراجع الدستور جيدا واللائحة، وإلا لا نكون فى دولة، حتى لو معانا رئيس الوزراء وفيه مجلس وزراء، مفيش كلمة على الإطلاق لا تلتزم بها الحكومة، ما الوزراء المعنيين موجودين، بنتكلم فى مشكلات إما خاصة بالتضامن أو بالكهرباء أو بالتعليم أو الصحة، وكل الوزراء المعنيين موجودين معانا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح  فيه ملامح تقرير الحكومة السنوى عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

 


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على عبد العال

مصطفى مدبولى

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