استطلاع: غالبية الأمريكيين يشجعون تحقيق الديمقراطيين لعزل الرئيس ترامب

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نُشر يوم الثلاثاء أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الديمقراطيين فى مجلس النواب كانوا على حق لفتح تحقيق حول عزل الرئيس دونالد ترامب.

وبهامش 58-38% ، قال المشاركون إن الكونجرس كان ينبغى أن يبدأ تحقيق العزل. بينما أيد 43% "بقوة" ، وعارض 29% "بقوة".

فى الشهر الماضى ، أعلن الديمقراطيون فى الكونجرس عن التحقيق ردًا على شكوى من المبلغين بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استخدم المساعدة العسكرية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس جو بايدن ، أحد أبرز منافسيه الديمقراطيين فى انتخابات عام 2020.

قال 62% إن مطالبة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بالتحقيق مع بايدن وابنه ، هانتر بايدن ، كانت غير مناسبة – بينما قال 43% إن هذا "غير مناسب للغاية" وقال 17% "غير مناسب إلى حد ما". شعر 32 % أنها مناسبة.

اعتقد 58% أنه من المهم أن ترامب أوقف المساعدات العسكرية قبل طلب التحقيق - قال 38% إنها كانت مهمة "كبيرة" و 20% قالوا إنها كانت مهمة "كمية جيدة". قال 37% إن الأمر "ليس كثيرًا" أو "لا يهم إطلاقًا".

قال حوالى نصف المستطلعين (49%) أنه يجب إقالة ترامب من منصبه.