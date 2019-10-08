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إيران تبدأ استخدام أجهزة طرد مركزى متطورة فى مخالفة لبنود اتفاق عام 2015

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:00 ص
إيران تبدأ استخدام أجهزة طرد مركزى متطورة فى مخالفة لبنود اتفاق عام 2015 مفاعل نووى _ صورة أرشيفية
طهران /أ ش أ/

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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى،  الاثنين، إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزى المتقدمة فى عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأضاف صالحي، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن مجموعة مكونة من 30 جهازاً للطرد المركزى من نوع "آى آر - 6" سيتم استخدامها خلال أسابيع.

وأشار المسؤول الإيرانى إلى أن طهران تنتج فى الوقت الحالى ما يقرب من 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يومياً.

ووصف صالحى هذه المرحلة بأنها "تعنى أننا استعدنا قدرة ما قبل الاتفاق"، فى إشارة إلى الاتفاق النووى الموقع عام 2015.

جدير بالذكر أن الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015 يمنع إيران من استخدام هذه المجموعة المذكورة حتى أواخر عام 2023.

 


إيران

أخبار إيران

استخدام أجهزة طرد مركزى

بنود اتفاق عام 2015

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