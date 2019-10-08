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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى قليوب إثر مشاجرة أودت بحياة أحد الأشخاص

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:09 م
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى قليوب إثر مشاجرة أودت بحياة أحد الأشخاص تقديم الكفن
فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالاشتراك مع لجنة المصالحات بقليوب، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة قليوب البلد، خلال جلسة عرفية بحضور عدد من أهالى المنطقة وكبار العائلات والقيادات الأمنية.

وفرضت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث مركز وقسم قليوب، كردوانا أمنيا حول لجنة المصلحة، حتي تتم عملية الصلح بأمان بين الطرفين.

عقدت جلسه الصلح بين عائلتين أبو سبيع وعائلة الصوافين بقليوب بمحافظة القليوبية، وتم تقديم كلمة من الطرفين أمام الحضور حثوا فيها على إنهاء الخصومة بينهما ومثولهم للصلح أمام الحاضرين وتم خلال عقد الصلح بين الطرفين، وتقديم عائلة الصوفين الكفن لعائلة أبو سبيع وإنهاء الصراع بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطاراً بنشوب مشاجرة بين طرفين من عائلتي ابوسبيع والصوفين بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، وأسفرت المشاجرة عن سقوط حالة وفاة.

وتحولت تلك المشاجرة عقب ذلك إلى ثأر بين الطرفين، إلا أن كبار العائلات والقيادات الأمنية تدخلوا وتم إنهاء الخصومة بين الطرفين ليعود السلم بينهما.

 

 

 

 


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