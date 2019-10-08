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إصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق تنيدة–منفلوط بالوادى الجديد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:30 م
إصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق تنيدة–منفلوط بالوادى الجديد حادث - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أُصيب 4 أشخاص، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق منفلوط – تنيدة فى محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تم المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء هشام لطفى، إخطارًا يفيد بوصول 4 مصابين لمستشفى الداخلة العام فى حادث مرورى.

تبين انقلاب سيارة ملاكى بأول طريق تنيدة – منفلوط، أسفر عن إصابة كل من أيمن يوسف على، 25 سنة، محمود إبراهيم عبد الله، 20 سنة، حسن حسين احمد 33 سنة، محمد عبد الرحمن سالم، 25 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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