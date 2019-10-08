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"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 ص
"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "كيفية الحصول على فرصة عمل فى قطاع السياحة؟"، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية دنيا صلاح، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

أخبار الاقتصاد

أحمد يعقوب

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اقتصاد مصر

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سعر الجنيه

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