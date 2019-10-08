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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة قتل سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:39 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة قتل سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه محكمة-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه.
 
البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من المستشفى بوصول "محمد. س" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن والقدم، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، عاطلان ومعهما فتاة كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى السيارات بالإكراه.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق المتهم، أثناء سيرة بسيارته الأجرة "ميكروباص" وطلبوا منه إبراز نقود، ولكن المجنى عليه رفض وتعدى بالضرب على أحدهم، مما دفع المتهمين إلى إخراجه من السيارة، الأمر الذى تسبب فى هروب الركاب، حيث قام المتهمون بتمزيق جسده بالمطاوى وفروا هاربين.
 
 
 
 
 

عين شمس

حوادث عين شمس

سرقة بالاكراه

جرائم سرقة

سرقة سائق ميكروباص

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