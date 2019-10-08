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إجراءات لحماية مسئول بالمخابرات الأمريكية بعد تقديم بلاغ فى قضية ترامب وأوكرانيا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:17 ص
إجراءات لحماية مسئول بالمخابرات الأمريكية بعد تقديم بلاغ فى قضية ترامب وأوكرانيا نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال مصدر مطلع لرويترز، إن السلطات الأمريكية، اتخذت إجراءات أمنية لحماية مسئول مخابرات قدم بلاغا أثار تحقيقات قد تؤدى إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

 

وكان محامو مقدم البلاغ قد عبروا فى رسالة تحمل تاريخ 28 سبتمبر إلى جوزيف ماجواير القائم بأعمال مدير المخابرات العامة عن قلقهم على سلامة موكلهم بعدما قال ترامب إنه جاسوس ارتكب خيانة.

 

وأضافوا أن أشخاصا معينين عرضوا "مكافأة" قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم أى معلومات عن هوية مقدم البلاغ بعدما اشتكى لهيئة رقابة حكومية من أن ترامب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى فى مكالمة تليفونية يوم 25 يوليو ليجرى تحقيقا مع منافسه السياسى جون بايدن.

 

وقال المصدر الحكومى الأمريكى المطلع على قضية البلاغ إن السلطات الاتحادية تتخذ تدابير لحماية المسؤول، لكنه أحجم عن الكشف عن ماهية هذه التدابير، كما أحجم عن ذكر ما إذا كان المسؤول قد تلقى أى تهديدات محددة.

 


حماية مسئول بالمخابرات الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

قضية ترامب

أوكرانيا

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