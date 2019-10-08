أنور قرقاش: هدفنا نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف باليمن

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الوزير الإماراتى أنور قرقاش أكد أن الهدف الأول نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف فى اليمن.