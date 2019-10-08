أنور قرقاش: هدفنا نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف باليمن

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الوزير الإماراتى أنور قرقاش أكد أن الهدف الأول نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف فى اليمن.
أنور قرقاش: هدفنا نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف باليمنالثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:59 م
أنور قرقاش
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