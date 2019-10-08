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أمريكا تفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لمسؤولين صينيين

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:47 م
أمريكا تفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لمسؤولين صينيين ترامب وشى
رويترز

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح تأشيرات لمسؤولى الحكومة والحزب الشيوعى الصينيين الذين ترى أنهم مسؤولون عن اعتقال أو انتهاك حقوق الأقليات المسلمة فى إقليم شينجيانج.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد قالوا من قبل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكر فى فرض عقوبات على المسؤولين الذين لهم صلة بقمع الصين للمسلمين ومن بينهم تشين تشوانجو أمين الحزب الشيوعى فى شينجيانج.

ولم يذكر بيان الخارجية الأمريكية أسماء المسؤولين الذين فرضت قيود على منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

 

 


دونالد ترامب

أمريكا

الصين

الأقليات المسلمة بالصين

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