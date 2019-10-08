أشياء يجب أن تعرفها كل امرأة عن صحة قلبها

كتب بيتر إبراهيم

تعتبر أمراض القلب من أهم الأسباب لوفيات السيدات، لكن الانتباه إلى عوامل الخطروالعيش في نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب .

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قالت الدكتورة "جينيفر ميريس"، أستاذة أمراض القلب بكلية طب زوكر في نيويورك: "المرأة في منتصف العمرهي بالتأكيد الأكثرتعرضًا للخطر، وهذا هو الوقت المتقلب في صحة النساء والذي يقترب من انقطاع الطمث والتغيرات التي تحدث في تكوين الجسم وتوزيع الدهون وزيادة مستويات الكوليسترول في الدم".

وحتى الآن 80% من حالات إصابات أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها، وفقًا لإحصاءات جمعية القلب الأمريكية.

الفحوصات السنوية

وقالت "ميريس" إنه من المهم إجراء فحوصات سنوية لتقييم مخاطر صحة القلب واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكن على دراية بأرقامك الصحية الرئيسية، مثل ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكرفي الدم، وعلى سبيل المثال، يعتبرضغط الدم أقل من 120/80 طبيعيًا.

وحذرت "ميريس": "لكن قد تكون لدى النساء أيضًا أعراض مثل آلام الظهر، عادة في الجانب الأيسر، أوألم في الكتف، أو الامتلاء في المعدة، أو الغثيان كعلامات على حدوث أزمة قلبية وشيكة".