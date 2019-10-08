سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:41 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 8-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)
 

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)
 

1 يورو = 4.121 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.242 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)
 

1 جنيه استرليني = 4.593 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.217 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.819 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.354 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)
 

1 دولار أسترالي = 2.531 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.395 دولار أسترالي.

 

  ين ياباني (JPY)
 

1 ين ياباني = 0.035 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 28.544 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة